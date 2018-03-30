DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰL-ﾛｰ

DGSLLD2:LX
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
789.959
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
DPBLCEP:LX
DPAM Bonds L - Corporate EUR
4.10 千 104.81 百万 14.18
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
1.86 千 29.98 百万 4.06
DECPFIC:LX
ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄIﾕｰﾛ社債
217.10 千 24.08 百万 3.26
912828K3:GOV
23.50 千 20.89 百万 2.83
PAMBDUP:LX
DPAM Lﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ債
112.50 千 18.95 百万 2.56
DPBUSDP:BB
DPAMｷｬﾋﾟﾀﾙB-米国株配当
749.00 18.92 百万 2.56
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
979.00 18.13 百万 2.45
EJ898970:COR
15.00 千 16.19 百万 2.19
EC091224:COR
9.50 千 14.37 百万 1.94
EI230886:COR
11.80 千 14.33 百万 1.94
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーL-ロー（DPAM Global Strategy L - Low）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型サブファンド。UCITS適格。株式および債券市場の中レベルの リスクに対応することを目的とする。あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所
Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu