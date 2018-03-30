DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰL-ﾛｰ
DGSLLC2:LX
Pending Listing
EUR
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
789.959
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DPBLCEP:LX
DPAM Bonds L - Corporate EUR
|4.10 千
|104.81 百万
|14.18
|
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
|1.86 千
|29.98 百万
|4.06
|
DECPFIC:LX
ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄIﾕｰﾛ社債
|217.10 千
|24.08 百万
|3.26
|
912828K3:GOV
|23.50 千
|20.89 百万
|2.83
|
PAMBDUP:LX
DPAM Lﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ債
|112.50 千
|18.95 百万
|2.56
|
DPBUSDP:BB
DPAMｷｬﾋﾟﾀﾙB-米国株配当
|749.00
|18.92 百万
|2.56
|
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
|979.00
|18.13 百万
|2.45
|
EJ898970:COR
|15.00 千
|16.19 百万
|2.19
|
EC091224:COR
|9.50 千
|14.37 百万
|1.94
|
EI230886:COR
|11.80 千
|14.33 百万
|1.94
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーL-ロー（DPAM Global Strategy L - Low）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型サブファンド。UCITS適格。株式および債券市場の中レベルの リスクに対応することを目的とする。あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352-45-35-45-2238
Webサイトwww.degroof.lu