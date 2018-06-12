DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰL-ﾛｰ

DGSLLC1:LX
86.54
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.30 - 86.87
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前日終値
86.49
52週レンジ
85.30 - 86.87
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
86.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2018)
779.335
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
DPBLCEP:LX
DPAM Bonds L - Corporate EUR
4.31 千 111.00 百万 14.53
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
1.86 千 29.83 百万 3.91
DECPFIC:LX
ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄIﾕｰﾛ社債
217.10 千 24.27 百万 3.18
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
1.22 千 23.66 百万 3.10
912828K3:GOV
23.50 千 20.58 百万 2.69
912828XL:GOV
23.60 千 20.52 百万 2.69
DPBUSDP:BB
DPAMｷｬﾋﾟﾀﾙB-米国株配当
749.00 19.84 百万 2.60
PAMBDUP:LX
DPAM Lﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ債
112.50 千 19.09 百万 2.50
EK270321:COR
13.50 千 15.95 百万 2.09
EJ898970:COR
15.00 千 15.94 百万 2.09
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーL-ロー（DPAM Global Strategy L - Low）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型サブファンド。UCITS適格。株式および債券市場の中レベルの リスクに対応することを目的とする。あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所
Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238
Webサイト
www.degroof.lu