DPAMｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰL-ﾛｰ
DGSLLC1:LX
86.54
EUR
0.05
0.06%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.30 - 86.87
前日終値
86.49
52週レンジ
85.30 - 86.87
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
86.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2018)
779.335
設定日
03/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC TURIN / RUDY GLORIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DPBLCEP:LX
DPAM Bonds L - Corporate EUR
|4.31 千
|111.00 百万
|14.53
|
EMUINDH:BB
DPAM Capital B - Equities EM
|1.86 千
|29.83 百万
|3.91
|
DECPFIC:LX
ﾄﾞｲﾁｪ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄIﾕｰﾛ社債
|217.10 千
|24.27 百万
|3.18
|
USINDHI:BB
DPAM Capital B - Equities US
|1.22 千
|23.66 百万
|3.10
|
912828K3:GOV
|23.50 千
|20.58 百万
|2.69
|
912828XL:GOV
|23.60 千
|20.52 百万
|2.69
|
DPBUSDP:BB
DPAMｷｬﾋﾟﾀﾙB-米国株配当
|749.00
|19.84 百万
|2.60
|
PAMBDUP:LX
DPAM Lﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ債
|112.50 千
|19.09 百万
|2.50
|
EK270321:COR
|13.50 千
|15.95 百万
|2.09
|
EJ898970:COR
|15.00 千
|15.94 百万
|2.09
企業概要
DPAMグローバル・ストラテジーL-ロー（DPAM Global Strategy L - Low）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型サブファンド。UCITS適格。株式および債券市場の中レベルの リスクに対応することを目的とする。あらゆるタイプの適格金融資産に投資。
住所Degroof Gestion Institutionnelle
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352-45-35-45-2238
Webサイトwww.degroof.lu