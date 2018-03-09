Delta Lloyd Europees Deelnem

DELLEDB:NA
49.00
EUR
0.08
0.15%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.80 - 52.33
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
48.93
52週レンジ
47.80 - 52.33
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
49.00416
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
193.927
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANGUS STEEL / ELLEN EIJKING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
KENDR:NA
ｹﾝﾄﾞﾘｵﾝ
650.00 千 26.62 百万 5.56
SFQ:GR
SAF-ﾎﾗﾝﾄﾞ
1.56 百万 26.59 百万 5.56
MCB:LN
マクブライド
10.00 百万 25.54 百万 5.34
TWEKA:NA
TKHｸﾞﾙｰﾌﾟ
420.00 千 23.52 百万 4.92
AMG:NA
AMGｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾒﾀﾗｼﾞｶﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
565.00 千 21.13 百万 4.42
ARCAD:NA
ｱﾙｶﾃﾞｨｽ
1.00 百万 19.40 百万 4.06
LSS:FP
ﾚｸﾄﾗ
821.59 千 19.08 百万 3.99
VTC:LN
ﾊﾞｲﾃｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.59 百万 18.81 百万 3.93
NEDAP:NA
ﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ｱﾊﾟﾗｰﾃﾝﾌｧﾌﾞﾘｰｸ
419.26 千 17.73 百万 3.71
TTG:LN
TTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
6.54 百万 17.55 百万 3.67
企業概要
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds is an open-end investment company incorporated in the Netherlands. The fund invests in a limited number of European companies that appear undervalued, have a healthy financial situation and excellent management, with a minimal position of 5% in each company."
住所
Delta Lloyd Asset Management
PO Box 1000
1000 BA Amsterdam
The Netherlands
電話番号
31-20-594-6896
Webサイト
www.deltalloydassetmanagement.nl