Delta Lloyd Europees Deelnem
DELLEDB:NA
49.00
EUR
0.08
0.15%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.80 - 52.33
年初来リターン
-3.03%
前日終値
48.93
52週レンジ
47.80 - 52.33
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
49.00416
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
193.927
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ANGUS STEEL / ELLEN EIJKING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
KENDR:NA
ｹﾝﾄﾞﾘｵﾝ
|650.00 千
|26.62 百万
|5.56
|
SFQ:GR
SAF-ﾎﾗﾝﾄﾞ
|1.56 百万
|26.59 百万
|5.56
|
MCB:LN
マクブライド
|10.00 百万
|25.54 百万
|5.34
|
TWEKA:NA
TKHｸﾞﾙｰﾌﾟ
|420.00 千
|23.52 百万
|4.92
|
AMG:NA
AMGｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾒﾀﾗｼﾞｶﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|565.00 千
|21.13 百万
|4.42
|
ARCAD:NA
ｱﾙｶﾃﾞｨｽ
|1.00 百万
|19.40 百万
|4.06
|
LSS:FP
ﾚｸﾄﾗ
|821.59 千
|19.08 百万
|3.99
|
VTC:LN
ﾊﾞｲﾃｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.59 百万
|18.81 百万
|3.93
|
NEDAP:NA
ﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ｱﾊﾟﾗｰﾃﾝﾌｧﾌﾞﾘｰｸ
|419.26 千
|17.73 百万
|3.71
|
TTG:LN
TTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
|6.54 百万
|17.55 百万
|3.67
企業概要
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds is an open-end investment company incorporated in the Netherlands. The fund invests in a limited number of European companies that appear undervalued, have a healthy financial situation and excellent management, with a minimal position of 5% in each company."
住所Delta Lloyd Asset Management
PO Box 1000
1000 BA Amsterdam
The Netherlands
電話番号31-20-594-6896