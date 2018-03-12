Amundi ETF Govt Bond Highest
DE5A:GR
Xetra ETF
225.25
EUR
0.40
0.18%
更新日時 1:08 JST 2018/03/13
始値
224.90
安値 - 高値 レンジ（日）
224.90 - 225.30
出来高
0
前日終値
224.85
52週レンジ
221.75 - 229.41
1年トータルリターン
1.40%
始値
224.90
安値 - 高値 レンジ（日）
224.90 - 225.30
出来高
0
前日終値
224.85
52週レンジ
221.75 - 229.41
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
224.31
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
38.202
設定日
03/15/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.05%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
BENJAMIN CAVALLIER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-1.56%
3年トータルリターン
-0.24%
5年トータルリターン
2.55%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EG395336:COR
|590.26
|744.92 千
|1.85
|
EH878672:COR
|430.74
|721.43 千
|1.79
|
EC395400:COR
|422.75
|711.96 千
|1.77
|
EJ003689:COR
|582.75
|678.17 千
|1.68
|
GG738427:COR
|394.73
|619.25 千
|1.54
|
EI307750:COR
|470.71
|608.54 千
|1.51
|
ED925531:COR
|516.98
|602.77 千
|1.50
|
EJ346891:COR
|492.22
|600.71 千
|1.49
|
EI694079:COR
|524.15
|600.30 千
|1.49
|
EI131912:COR
|511.74
|572.28 千
|1.42
企業概要
Amundi ETF AAA Govt Bond Highest is an open-end, UCITS-compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to replicate as closely as possible, the performance of the EuroMTS AAA Government Index.
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com