Amundi ETF Govt Bond Highest

DE5A:GR
Xetra ETF
225.25
EUR
0.40
0.18%
更新日時 1:08 JST 2018/03/13
始値
224.90
安値 - 高値 レンジ（日）
224.90 - 225.30
出来高
0
前日終値
224.85
52週レンジ
221.75 - 229.41
1年トータルリターン
1.40%
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始値
224.90
安値 - 高値 レンジ（日）
224.90 - 225.30
出来高
0
前日終値
224.85
52週レンジ
221.75 - 229.41
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
224.31
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
38.202
設定日
03/15/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.05%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
BENJAMIN CAVALLIER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-1.56%
3年トータルリターン
-0.24%
5年トータルリターン
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EG395336:COR
590.26 744.92 千 1.85
EH878672:COR
430.74 721.43 千 1.79
EC395400:COR
422.75 711.96 千 1.77
EJ003689:COR
582.75 678.17 千 1.68
GG738427:COR
394.73 619.25 千 1.54
EI307750:COR
470.71 608.54 千 1.51
ED925531:COR
516.98 602.77 千 1.50
EJ346891:COR
492.22 600.71 千 1.49
EI694079:COR
524.15 600.30 千 1.49
EI131912:COR
511.74 572.28 千 1.42
企業概要
Amundi ETF AAA Govt Bond Highest is an open-end, UCITS-compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to replicate as closely as possible, the performance of the EuroMTS AAA Government Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com