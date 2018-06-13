企業概要

XトラッカーズDBLCIコモディティ・オプティマム・イールド・スワップUCITS ETF（Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。DBLCI - OY Balanced Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。コモディティの多様なバスケットに投資する。ローリング最適化インデックスの手法を採用。