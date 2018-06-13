XﾄﾗｯｶｰｽﾞDBLCIｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ
DBXTF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
24.90
52週レンジ
24.90 - 24.90
出来高
0
前日終値
24.90
52週レンジ
24.90 - 24.90
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
425.719
設定日
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乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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企業概要
XトラッカーズDBLCIコモディティ・オプティマム・イールド・スワップUCITS ETF（Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。DBLCI - OY Balanced Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。コモディティの多様なバスケットに投資する。ローリング最適化インデックスの手法を採用。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com