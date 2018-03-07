ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞDB貴金属ﾌｧﾝﾄﾞ
DBP*:MM
Mexico
735.00
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/07
出来高
161
前日終値
735.00
52週レンジ
638.10 - 735.00
1年トータルリターン
2.50%
出来高
161
前日終値
735.00
52週レンジ
638.10 - 735.00
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
5.87%
基準価額 (NAV) ( -)
570.85
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
178.398
設定日
02/18/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER HUBBARD / TED SAMULOWITZ
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.04534
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
5.87%
3年トータルリターン
11.76%
5年トータルリターン
0.16%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912796PN:GOV
|115.00 千
|114.37 百万
|32.09
|
V401739V:COR
|401.00
|33.83 百万
|9.49
|
912796PJ:GOV
|33.00 千
|32.87 百万
|9.22
|
912796PC:GOV
|12.00 千
|11.97 百万
|3.36
|
IUGXX:US
ﾌﾟﾚﾐｱ米国政府ﾏﾈｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
|9.93 百万
|9.93 百万
|2.79
|
912796PW:GOV
|9.00 千
|8.92 百万
|2.50
企業概要
パワーシェアーズDB貴金属ファンド（PowerShares DB Precious Metals Fund）は、米国 籍の上場投資信託。DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Returnに連動した投資成果を目指す。
住所Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号1-800-983-0903
Webサイトwww.powershares.com