ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞDB貴金属ﾌｧﾝﾄﾞ

DBP*:MM
Mexico
735.00
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/07
出来高
161
前日終値
735.00
52週レンジ
638.10 - 735.00
1年トータルリターン
2.50%
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出来高
161
前日終値
735.00
52週レンジ
638.10 - 735.00
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
5.87%
基準価額 (NAV) ( -)
570.85
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
178.398
設定日
02/18/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER HUBBARD / TED SAMULOWITZ
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.04534
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
5.87%
3年トータルリターン
11.76%
5年トータルリターン
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912796PN:GOV
115.00 千 114.37 百万 32.09
V401739V:COR
401.00 33.83 百万 9.49
912796PJ:GOV
33.00 千 32.87 百万 9.22
912796PC:GOV
12.00 千 11.97 百万 3.36
IUGXX:US
ﾌﾟﾚﾐｱ米国政府ﾏﾈｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
9.93 百万 9.93 百万 2.79
912796PW:GOV
9.00 千 8.92 百万 2.50
企業概要
パワーシェアーズDB貴金属ファンド（PowerShares DB Precious Metals Fund）は、米国 籍の上場投資信託。DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Returnに連動した投資成果を目指す。
住所
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号
1-800-983-0903
Webサイト
www.powershares.com