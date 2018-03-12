Danske Invest SICAV - Global
DAGERIU:LX
11.69
USD
0.16
1.41%
更新日時 15:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.04 - 12.21
年初来リターン
3.99%
前日終値
11.52
52週レンジ
11.04 - 12.21
年初来リターン
3.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
11.686
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
537.784
設定日
12/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DEVAN KALOO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|16.65 千
|32.90 百万
|5.67
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|2.91 百万
|25.53 百万
|4.40
|
AGINZUS:LX
ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ:ｲﾝﾄﾞ株ﾌｧﾝﾄﾞ
|1.09 百万
|24.66 百万
|4.25
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|408.30 千
|24.21 百万
|4.17
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|1.81 百万
|19.16 百万
|3.30
|
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|1.44 百万
|18.22 百万
|3.14
|
YUMC:US
Yum China Holdings Inc
|380.35 千
|17.80 百万
|3.07
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|1.97 百万
|16.91 百万
|2.92
|
ASII:IJ
アストラ･インターナショナル
|22.34 百万
|14.39 百万
|2.48
|
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
|466.86 千
|14.24 百万
|2.45
企業概要
Danske Invest SICAV- Global Emerging Markets is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest in transferable securities, mainly shares quoted on various official stock exchanges in emerging markets. The Fund may invest in companies with a major part of their business in emerging markets but quoted in other OECD countries.
住所Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-4612751
Webサイトwww.danskeinvest.lu