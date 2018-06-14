企業概要

デジタル・ファンズ-スターズ欧州（Digital Funds - Stars Europe）は、ルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインと、最新の定量モデルを使用して人気株を特定し、欧州市場のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。MSCIヨーロッパ・スモール・キャップ・インデックスを指標するが、ラージ・キャップ・インデックスのセグメントが投資家に有利であれば、ラージ・キャップ・インデックスのパフォー