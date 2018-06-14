ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｽﾀｰｽﾞ欧州
D04A:GR
Berlin
995.30
EUR
1.40
0.14%
更新日時 19:19 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.00 - 991.29
始値
996.70
前日終値
996.70
52週レンジ
12.00 - 991.29
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
995.3
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
558.846
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JULIEN BERNIER / AYMAR DE LEOTOING
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WAF:GR
ｼﾙﾄﾛﾆｯｸ
|102.16 千
|13.64 百万
|2.76
|
BESI:NA
ﾋﾞｰ･ｲｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|278.84 千
|10.81 百万
|2.19
|
ERA:FP
エラメット
|82.56 千
|9.38 百万
|1.90
|
KAZ:LN
KAZﾐﾈﾗﾙｽﾞ
|884.51 千
|8.26 百万
|1.67
|
IP:IM
ｲﾝﾃﾙﾎﾟﾝﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|261.50 千
|7.59 百万
|1.54
|
WCH:GR
ﾜｯｶｰ･ｹﾐｰ
|46.55 千
|7.52 百万
|1.52
|
NESTE:FH
ネステ
|134.36 千
|7.48 百万
|1.51
|
RACE:US
ﾌｪﾗｰﾘ
|77.77 千
|7.47 百万
|1.51
|
KER:FP
ｹﾘﾝｸﾞ
|18.06 千
|7.36 百万
|1.49
|
WIZZ:LN
ｳｨｽﾞｴｱｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|186.16 千
|7.36 百万
|1.49
企業概要
デジタル・ファンズ-スターズ欧州（Digital Funds - Stars Europe）は、ルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインと、最新の定量モデルを使用して人気株を特定し、欧州市場のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。MSCIヨーロッパ・スモール・キャップ・インデックスを指標するが、ラージ・キャップ・インデックスのセグメントが投資家に有利であれば、ラージ・キャップ・インデックスのパフォー
住所J Chahine Capital
Digital Funds
10-12 boulevard FD Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Luxembourg
電話番号+352 260 955
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