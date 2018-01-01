ｼﾃｨｺﾝ
CTYYF:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
889.993
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
Real Estate Owners & Developers
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企業概要
シティコン（Citycon OYJ）は不動産管理会社。小売用不動産を保有、管理する。ショッ ピングセンターの買収および建設の委託も手掛ける。フィンランド、スウェーデン、バルト諸国の都市中心部で事業を展開。
住所Iso Omena, Piispansilta 21
Suomenlahdentie 1
Espoo, 02230
Finland
電話番号358-207-664-400
Webサイトwww.citycon.fi