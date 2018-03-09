Credit Suisse Lux SIMAG Syst
CSGEUBU:LX
129.77
USD
1.69
1.32%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.80 - 129.77
前日終値
128.08
52週レンジ
124.80 - 129.77
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
129.77
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
34.917
設定日
03/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SAMUELE PRIANTE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XD9U:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国UCITS ETF
|45.00 千
|3.37 百万
|18.94
|
CMU:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨETF MSCI EMU UCITS ETF
|7.40 千
|1.91 百万
|10.73
|
USAUSW:SW
UBSｱｲﾙﾗﾝﾄﾞETF-MSCI米国UCITS
|94.00 千
|1.40 百万
|7.87
|
PAXJ:FP
LYXOR MSCI Pacific ex Japan
|6.40 千
|682.14 千
|3.84
|
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
|2.20 千
|620.38 千
|3.49
|
CANCDA:SW
UBS ETF-MSCIｶﾅﾀﾞUCITS ETF
|16.00 千
|531.83 千
|2.99
|
SW2CHA:SW
UBS ETF ｽｲｽ株(MSCIｽｲｽ20/35)
|24.80 千
|469.59 千
|2.64
|
LEA:US
ﾘｱ
|1.25 千
|241.43 千
|1.36
|
MU:US
マイクロン･テクノロジー
|5.50 千
|240.46 千
|1.35
|
HFC:US
ﾎｰﾘｰﾌﾛﾝﾃｨｱ
|5.00 千
|239.80 千
|1.35
企業概要
Credit Suisse (Lux) SIMAG Systematic Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible return in US dollars. The Fund invests in equities and equity-type securities of companies worldwide.
住所Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-436-1611 Tel
Webサイトwww.credit-suisse.com