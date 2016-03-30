Credit Suisse Lux SIMAG Syst

CSGBHCH:LX
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CHF
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
34.917
設定日
03/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SAMUELE PRIANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
XD9U:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国UCITS ETF
45.00 千 3.37 百万 18.94
CMU:FP
ｱﾑﾝﾃﾞｨETF MSCI EMU UCITS ETF
7.40 千 1.91 百万 10.73
USAUSW:SW
UBSｱｲﾙﾗﾝﾄﾞETF-MSCI米国UCITS
94.00 千 1.40 百万 7.87
PAXJ:FP
LYXOR MSCI Pacific ex Japan
6.40 千 682.14 千 3.84
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
2.20 千 620.38 千 3.49
CANCDA:SW
UBS ETF-MSCIｶﾅﾀﾞUCITS ETF
16.00 千 531.83 千 2.99
SW2CHA:SW
UBS ETF ｽｲｽ株(MSCIｽｲｽ20/35)
24.80 千 469.59 千 2.64
LEA:US
ﾘｱ
1.25 千 241.43 千 1.36
MU:US
マイクロン･テクノロジー
5.50 千 240.46 千 1.35
HFC:US
ﾎｰﾘｰﾌﾛﾝﾃｨｱ
5.00 千 239.80 千 1.35
企業概要
Credit Suisse (Lux) SIMAG Systematic Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible return in US dollars. The Fund invests in equities and equity-type securities of companies worldwide.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel
Webサイト
www.credit-suisse.com