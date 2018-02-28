Amundi ETF MSCI Europe Consu
CS5P:TQ
Turquoise
313.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/28
出来高
49
前日終値
313.50
52週レンジ
313.50 - 338.10
出来高
49
前日終値
313.50
52週レンジ
313.50 - 338.10
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
28.553
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|95.54 千
|6.84 百万
|20.38
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|70.41 千
|3.98 百万
|11.86
|
DGE:LN
ディアジオ
|77.33 千
|2.37 百万
|7.07
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|50.01 千
|2.35 百万
|7.00
|
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|23.39 千
|2.18 百万
|6.49
|
ULVR:LN
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|38.77 千
|1.80 百万
|5.37
|
RB/:LN
ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|20.52 千
|1.60 百万
|4.77
|
OR:FP
ﾛﾚｱﾙ
|7.74 千
|1.43 百万
|4.26
|
BN:FP
ダノン
|18.53 千
|1.30 百万
|3.86
|
IMB:LN
ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ
|29.43 千
|1.05 百万
|3.13
企業概要
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES is an open-end UCITS compliant Exchange Traded Fund incorporated in France. The Fund's objective is to track the performance of the MSCI Europe Consumer Staples Index. The Fund may invest at any time up to 60% of its assets in stocks of international companies of all market capitalizations.
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com