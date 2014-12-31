ETFS WTI原油上場投資信託
CRUDN:MM
Mexico
MXN
出来高
0
前日終値
149.00
出来高
0
前日終値
149.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
636.342
設定日
12/31/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ETFS WTI原油上場投資信託は、チャネル諸島ジャージー籍のオープンエンド型ETF（上場 投資信託）。UCITS適格。ブルームバーグ原油サブ指数トータルリターン（旧DJ-UBS）を 連動対象とし、個人投資家による商品市場投資を可能にする。投資適格証券による担保付きで、カウンターパーティのクレジットリスクを抑制。
住所ETFS Commodity Securities Limited
Ordnance House
31 Pier Road, St Helier
Jersey JE4 8PW
Channel Islands
電話番号+44-20-7448-4330 Tel
Webサイトwww.etfsecurities.com