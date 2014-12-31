企業概要

ETFS WTI原油上場投資信託は、チャネル諸島ジャージー籍のオープンエンド型ETF（上場 投資信託）。UCITS適格。ブルームバーグ原油サブ指数トータルリターン（旧DJ-UBS）を 連動対象とし、個人投資家による商品市場投資を可能にする。投資適格証券による担保付きで、カウンターパーティのクレジットリスクを抑制。