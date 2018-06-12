Corsega FIM CP IE
CRSEGCP:BZ
1.90
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.97
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
0.73%
前日終値
1.89
52週レンジ
1.72 - 1.97
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1.896997
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
64.158
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CSHIPCA:BZ
Verde AM Vic Renda Fixa FIC
|3.04 百万
|7.68 百万
|11.86
|
SPXCAPO:BZ
SPX Capital Portfolio FIQ FI
|1.95 百万
|5.64 百万
|8.71
|
F2034CP:BZ
Bnp Paribas Vic Inflacao FIC
|2.04 百万
|5.14 百万
|7.94
|
COUGARA:BZ
Cougar FIC FIA
|229.57 千
|2.74 百万
|4.23
|
POLOEST:BZ
Polo Estrategia Credito Priv
|855.84 千
|2.32 百万
|3.59
|
JAVELIN:BZ
Javelin FIC FIA
|1.01 百万
|2.10 百万
|3.24
|
JFAFICF:BZ
JFA FIC FIA
|856.03 千
|2.08 百万
|3.22
|
SQAZZFF:BZ
Squadra Azzurra FIC FIA
|4.22 千
|2.01 百万
|3.11
|
VGRDART:BZ
Vic Garde D Artagnan FIC FI
|13.24 千
|1.79 百万
|2.76
|
VICADAM:BZ
Vic Adam Macro FIC FI Multim
|13.82 千
|1.76 百万
|2.72
企業概要
Corsega FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号55-11-2161-2400
Webサイト
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