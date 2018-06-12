Corsega FIM CP IE

CRSEGCP:BZ
1.90
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.97
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
1.89
52週レンジ
1.72 - 1.97
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1.896997
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
64.158
設定日
06/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CSHIPCA:BZ
Verde AM Vic Renda Fixa FIC
3.04 百万 7.68 百万 11.86
SPXCAPO:BZ
SPX Capital Portfolio FIQ FI
1.95 百万 5.64 百万 8.71
F2034CP:BZ
Bnp Paribas Vic Inflacao FIC
2.04 百万 5.14 百万 7.94
COUGARA:BZ
Cougar FIC FIA
229.57 千 2.74 百万 4.23
POLOEST:BZ
Polo Estrategia Credito Priv
855.84 千 2.32 百万 3.59
JAVELIN:BZ
Javelin FIC FIA
1.01 百万 2.10 百万 3.24
JFAFICF:BZ
JFA FIC FIA
856.03 千 2.08 百万 3.22
SQAZZFF:BZ
Squadra Azzurra FIC FIA
4.22 千 2.01 百万 3.11
VGRDART:BZ
Vic Garde D Artagnan FIC FI
13.24 千 1.79 百万 2.76
VICADAM:BZ
Vic Adam Macro FIC FI Multim
13.82 千 1.76 百万 2.72
企業概要
Corsega FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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