iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社債UCITS ETF

CRPSN:MM
Mexico SE
1,992.34
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/12
出来高
13
前日終値
1,992.34
52週レンジ
1,949.00 - 1,992.34
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出来高
13
前日終値
1,992.34
52週レンジ
1,949.00 - 1,992.34
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.315
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
1.2347
直近配当利回り（税込）
2.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI392737:COR
633.00 千 5.92 百万 0.45
EH744057:COR
230.00 千 2.12 百万 0.16
ICSUAGD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭ･ｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽ
2.01 百万 2.01 百万 0.15
EI530555:COR
1.45 千 1.92 百万 0.15
AS377268:COR
1.89 千 1.86 百万 0.14
EJ349095:COR
191.50 千 1.81 百万 0.14
AQ494935:COR
1.63 千 1.58 百万 0.12
JV646944:COR
1.50 千 1.57 百万 0.12
AR633579:COR
1.54 千 1.53 百万 0.12
AM969178:COR
1.50 千 1.49 百万 0.11
企業概要
iシェアーズ・グローバル社債UCITS ETF（iShares Global Corp Bond UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com