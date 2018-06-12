iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社債UCITS ETF
CRPSN:MM
Mexico SE
1,992.34
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/12
出来高
13
前日終値
1,992.34
52週レンジ
1,949.00 - 1,992.34
出来高
13
前日終値
1,992.34
52週レンジ
1,949.00 - 1,992.34
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.315
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2018)
1.2347
直近配当利回り（税込）
2.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI392737:COR
|633.00 千
|5.92 百万
|0.45
|
EH744057:COR
|230.00 千
|2.12 百万
|0.16
|
ICSUAGD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭ･ｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽ
|2.01 百万
|2.01 百万
|0.15
|
EI530555:COR
|1.45 千
|1.92 百万
|0.15
|
AS377268:COR
|1.89 千
|1.86 百万
|0.14
|
EJ349095:COR
|191.50 千
|1.81 百万
|0.14
|
AQ494935:COR
|1.63 千
|1.58 百万
|0.12
|
JV646944:COR
|1.50 千
|1.57 百万
|0.12
|
AR633579:COR
|1.54 千
|1.53 百万
|0.12
|
AM969178:COR
|1.50 千
|1.49 百万
|0.11
企業概要
iシェアーズ・グローバル社債UCITS ETF（iShares Global Corp Bond UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com