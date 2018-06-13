Ca Indosuez DI Master FI RF
CRLYMST:BZ
131.93
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/13
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/13/2018)
935.905
設定日
12/02/1998
52週レンジ
122.68 - 131.93
前日終値
131.90
52週レンジ
122.68 - 131.93
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
2.85%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/13/2018)
935.905
設定日
12/02/1998
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AL933131:COR
|14.25 千
|133.59 百万
|13.22
|
EJ511039:COR
|6.93 千
|65.01 百万
|6.43
|
EK690488:COR
|5.15 千
|48.34 百万
|4.78
|
EI752206:COR
|4.14 千
|38.84 百万
|3.84
|
EK033573:COR
|3.31 千
|31.02 百万
|3.07
|
JV530071:COR
|3.15 千
|29.56 百万
|2.93
|
AN092580:COR
|2.00 千
|20.51 百万
|2.03
|
AO933540:COR
|15.06 千
|15.09 百万
|1.49
|
AO545206:COR
|14.00 千
|14.14 百万
|1.40
|
AF192906:COR
|896.00
|12.32 百万
|1.22
企業概要
Ca Indosuez DI Master FI RF Referenciado DI Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号55-11-3896-6323