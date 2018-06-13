Ca Indosuez DI Master FI RF

CRLYMST:BZ
131.93
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/13
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/13/2018)
935.905
設定日
12/02/1998
52週レンジ
122.68 - 131.93
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前日終値
131.90
52週レンジ
122.68 - 131.93
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
2.85%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/13/2018)
935.905
設定日
12/02/1998
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AL933131:COR
14.25 千 133.59 百万 13.22
EJ511039:COR
6.93 千 65.01 百万 6.43
EK690488:COR
5.15 千 48.34 百万 4.78
EI752206:COR
4.14 千 38.84 百万 3.84
EK033573:COR
3.31 千 31.02 百万 3.07
JV530071:COR
3.15 千 29.56 百万 2.93
AN092580:COR
2.00 千 20.51 百万 2.03
AO933540:COR
15.06 千 15.09 百万 1.49
AO545206:COR
14.00 千 14.14 百万 1.40
AF192906:COR
896.00 12.32 百万 1.22
企業概要
Ca Indosuez DI Master FI RF Referenciado DI Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-6323
Webサイト
www.creditagricoledtvm.com.br