Compliance Energy Corp
CPYCF:US
OTC US
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更新日時 2018/06/14
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
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出来高
500
前日終値
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52週レンジ
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始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
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出来高
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52週レンジ
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年初来リターン
-90.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Coal Operations
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企業概要
Compliance Energy Corporation develops coal resources in Canada.
住所885 Dunsmuir Street
Suite 584
Vancouver, BC V6C 1N5
Canada
電話番号1-604-689-0489
Webサイトwww.complianceenergy.com