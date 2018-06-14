Compliance Energy Corp

CPYCF:US
OTC US
0.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/14
始値
0.00
安値 - 高値 レンジ（日）
0.00 - 0.00
出来高
500
前日終値
0.00
52週レンジ
0.00 - 0.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.00
安値 - 高値 レンジ（日）
0.00 - 0.00
出来高
500
前日終値
0.00
52週レンジ
0.00 - 0.00
年初来リターン
-90.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Coal Operations

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
Compliance Energy Corporation develops coal resources in Canada.
住所
885 Dunsmuir Street
Suite 584
Vancouver, BC V6C 1N5
Canada
電話番号
1-604-689-0489
Webサイト
www.complianceenergy.com

役員

取締役

  • James Calhoun O'Rourke "Jim"
    Chairman
  • Grant Tanaka
    Chief Financial Officer
もっと見る