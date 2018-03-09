CompAM Fund - Active Global

COMMGEZ:LX
1,270.96
EUR
9.31
0.74%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,215.33 - 1,293.60
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
1,261.66
52週レンジ
1,215.33 - 1,293.60
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Luxembourg
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,270.96
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
27.577
設定日
04/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CORRADO CAPACCI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LOYSESI:LX
Loys Europa System
5.52 千 4.06 百万 10.18
EGNCEFE:ID
ｴｶﾞｰﾄﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｴｸｲﾃｨﾌｧﾝﾄﾞ
17.43 千 3.77 百万 9.46
COMACBY:LX
CompAM FUND - European High
3.00 千 2.99 百万 7.50
DGLLOGI:LX
ﾛｲｽSICAV-ﾛｲｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
2.53 千 2.41 百万 6.04
GAVASUC:ID
ｹﾞｲﾌﾞｶﾙ･ｱｼﾞｱﾝ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞUCI
9.00 千 1.94 百万 4.86
GDX:US
ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ金鉱株ETF
80.00 千 1.72 百万 4.32
GSEIEUA:LX
GAMｽﾀｰ(Lux)-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾓﾒﾝﾀﾑ
13.00 千 1.67 百万 4.19
ALQASUA:LX
ｱﾙｷﾃｨSICAV-ｱﾙｷﾃｨ･ｱｼﾞｱ･ﾌｧﾝﾄﾞ
16.99 千 1.65 百万 4.14
EJ625905:COR
1.50 千 1.41 百万 3.54
ED786058:COR
2.00 千 1.23 百万 3.08
企業概要
CompAM Fund - Active Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in UCITS and/or UCIs targeting investments in equities markets worldwide and financial derivative instruments.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com
Webサイト
www.compamfund.com