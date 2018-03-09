CompAM Fund - Active Global
COMMGEA:LX
1,126.75
EUR
8.23
0.74%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,086.05 - 1,146.30
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.55%
前日終値
1,118.52
52週レンジ
1,086.05 - 1,146.30
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Luxembourg
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,126.752
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
27.577
設定日
09/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CORRADO CAPACCI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LOYSESI:LX
Loys Europa System
|5.52 千
|4.06 百万
|10.18
|
EGNCEFE:ID
ｴｶﾞｰﾄﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｴｸｲﾃｨﾌｧﾝﾄﾞ
|17.43 千
|3.77 百万
|9.46
|
COMACBY:LX
CompAM FUND - European High
|3.00 千
|2.99 百万
|7.50
|
DGLLOGI:LX
ﾛｲｽSICAV-ﾛｲｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
|2.53 千
|2.41 百万
|6.04
|
GAVASUC:ID
ｹﾞｲﾌﾞｶﾙ･ｱｼﾞｱﾝ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞUCI
|9.00 千
|1.94 百万
|4.86
|
GDX:US
ｳﾞｧﾝｴｯｸ･ﾍﾞｸﾄﾙ金鉱株ETF
|80.00 千
|1.72 百万
|4.32
|
GSEIEUA:LX
GAMｽﾀｰ(Lux)-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾓﾒﾝﾀﾑ
|13.00 千
|1.67 百万
|4.19
|
ALQASUA:LX
ｱﾙｷﾃｨSICAV-ｱﾙｷﾃｨ･ｱｼﾞｱ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|16.99 千
|1.65 百万
|4.14
|
EJ625905:COR
|1.50 千
|1.41 百万
|3.54
|
ED786058:COR
|2.00 千
|1.23 百万
|3.08
企業概要
CompAM Fund - Active Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in UCITS and/or UCIs targeting investments in equities markets worldwide and financial derivative instruments.
住所CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号marketing@compamfund.com
Webサイトwww.compamfund.com