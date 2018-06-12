ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｸﾞﾛｰｽ: 新興国市場
COMGUZD:ID
42.05
USD
0.16
0.38%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.17 - 46.92
前日終値
41.89
52週レンジ
41.17 - 46.92
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
42.05
資産総額 (十億 USD) ( 06/12/2018)
7.161
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DAVID RAPER / WOJCIECH STANISLAWSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
コムジェスト・グロース-新興国市場（Comgest Growth PLC - Emerging Markets）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。主に アジア、中南米、東欧、南欧の新興国市場を本拠地とするか、またはこれらの市場で事業展開している質の高い長期成長企業に投資する。
住所46 St Stephen's Green
Dublin 2
Ireland
電話番号33-1-4494-1924
Webサイトinfo@comgest.ie