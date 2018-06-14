Amundi Index MSCI EMU UCITS

CMU:FP
EN Paris
205.3
EUR
1.2
0.58%
更新日時 17:17 JST 2018/06/14
始値
205.3
安値 - 高値 レンジ（日）
205.3 - 205.3
出来高
21
前日終値
206.5
52週レンジ
189.6 - 211.1
1年トータルリターン
3.17%
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始値
205.3
安値 - 高値 レンジ（日）
205.3 - 205.3
出来高
21
前日終値
206.5
52週レンジ
189.6 - 211.1
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.48%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
206.0687
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.776
設定日
09/28/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.21%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
4.74%
3年トータルリターン
4.98%
5年トータルリターン
10.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7203:JP
トヨタ自動車
260.06 千 13.87 百万 4.62
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.19 百万 7.26 百万 2.42
9984:JP
ソフトバンクグループ
82.24 千 5.42 百万 1.81
7267:JP
本田技研工業
171.41 千 4.89 百万 1.63
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
133.87 千 4.82 百万 1.60
6758:JP
ソニー
125.93 千 4.73 百万 1.58
6861:JP
キーエンス
9.72 千 4.53 百万 1.51
6954:JP
ファナック
19.31 千 3.86 百万 1.29
9433:JP
ＫＤＤＩ
180.42 千 3.74 百万 1.25
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
2.40 百万 3.63 百万 1.21
企業概要
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track as closely as possible the MSCI EMU Index TRN.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com