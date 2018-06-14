Amundi Index MSCI EMU UCITS
CMU:FP
EN Paris
205.3
EUR
1.2
0.58%
更新日時 17:17 JST 2018/06/14
始値
205.3
安値 - 高値 レンジ（日）
205.3 - 205.3
出来高
21
前日終値
206.5
52週レンジ
189.6 - 211.1
1年トータルリターン
3.17%
始値
205.3
安値 - 高値 レンジ（日）
205.3 - 205.3
出来高
21
前日終値
206.5
52週レンジ
189.6 - 211.1
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.48%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
206.0687
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.776
設定日
09/28/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.21%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
4.74%
3年トータルリターン
4.98%
5年トータルリターン
10.52%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|260.06 千
|13.87 百万
|4.62
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.19 百万
|7.26 百万
|2.42
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|82.24 千
|5.42 百万
|1.81
|
7267:JP
本田技研工業
|171.41 千
|4.89 百万
|1.63
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|133.87 千
|4.82 百万
|1.60
|
6758:JP
ソニー
|125.93 千
|4.73 百万
|1.58
|
6861:JP
キーエンス
|9.72 千
|4.53 百万
|1.51
|
6954:JP
ファナック
|19.31 千
|3.86 百万
|1.29
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|180.42 千
|3.74 百万
|1.25
|
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
|2.40 百万
|3.63 百万
|1.21
企業概要
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track as closely as possible the MSCI EMU Index TRN.
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com