ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ(Lie)ﾏﾈｰﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
CLMMEMB:LE
1,005.05
USD
0.04
0.00%
更新日時 2018/06/12
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/12/2018)
1.288
設定日
10/30/2013
52週レンジ
1,000.00 - 1,005.05
前日終値
1,005.01
52週レンジ
1,000.00 - 1,005.05
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/12/2018)
1.288
設定日
10/30/2013
ファンドマネージャ
LUKAS HAAS
信託報酬額
0.13%
経費率
0.16%
企業概要
クレディ・スイス（Lie）マネーマーケット・ファンド-USD（Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD）は、リヒテンシュタイン籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てマネーマーケット商品で構成される分散型ポートフォリオへの投資を通じて、最小限のリスクで定期的なインカムゲインの獲得を目指す。
住所Credit Suisse AG
Kalanderplatz 1
8070 Zurich
Switzerland
Tel: +41 44 333 40 50
電話番号-
Webサイトwww.credit-suisse.com