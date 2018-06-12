Harel 0D Bond Denominated In
CLALBND:IT
35.21
USd
0.01
0.03%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.17 - 35.92
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.92%
前日終値
35.22
52週レンジ
35.17 - 35.92
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
35.21
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
204.802
設定日
12/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH739553:COR
|2.42 千
|8.86 百万
|3.98
|
AN135498:COR
|2.00 千
|7.21 百万
|3.24
|
QZ939537:COR
|1.80 千
|6.49 百万
|2.92
|
AO853926:COR
|5.00 千
|4.78 百万
|2.15
|
AP790707:COR
|1.30 千
|4.55 百万
|2.05
|
EH346165:COR
|1.10 千
|4.01 百万
|1.80
|
EH701769:COR
|1.00 千
|3.91 百万
|1.76
|
EH785612:COR
|1.00 千
|3.75 百万
|1.69
|
EI997613:COR
|1.00 千
|3.64 百万
|1.64
|
EJ534905:COR
|1.00 千
|3.59 百万
|1.62
企業概要
Harel 0D Bond Denominated In USD is an open end fund incorporated in Israel. The fund's objective is total return. The fund only invests in US dollar fixed income securities.
住所Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号-
Webサイト
-