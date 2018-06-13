Caja Ingenieros Global FI

CIGLOBI:SM
7.9747
EUR
0.0141
0.18%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.2913 - 7.9888
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前日終値
7.9888
52週レンジ
7.2913 - 7.9888
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
7.97469
資産総額 (百万 EUR) ( 06/12/2018)
103.384
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JAVIER CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SUPN:US
ｽﾊﾟｰﾅｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
81.64 千 3.17 百万 3.23
PRY:IM
プリスミアン
114.44 千 2.79 百万 2.85
VFC:US
ＶＦ
39.44 千 2.64 百万 2.69
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
56.50 千 2.48 百万 2.53
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
32.07 千 2.48 百万 2.53
WP:US
ﾜｰﾙﾄﾞﾍﾟｲ
36.87 千 2.48 百万 2.53
CS:FP
ｱｸｻ
103.77 千 2.46 百万 2.51
CPG:LN
ｺﾝﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
135.04 千 2.40 百万 2.44
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
16.17 千 2.39 百万 2.44
COLOB:DC
コロプラスト
33.77 千 2.38 百万 2.42
企業概要
Caja Ingenieros Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international mid-large cap equity securities, with a maximum of 25% in emerging countries.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel
Webサイト
www.ingenierosfondos.es