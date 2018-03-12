Cibus Nordic Real Estate AB
CIBUS:SS
FN Stockholm
101.40
SEK
0.40
0.40%
更新日時 1:29 JST 2018/03/13
始値
101.64
安値 - 高値 レンジ（日）
100.60 - 101.80
出来高
18,065
前日終値
101.00
52週レンジ
100.30 - 103.00
始値
101.64
安値 - 高値 レンジ（日）
100.60 - 101.80
出来高
18,065
前日終値
101.00
52週レンジ
100.30 - 103.00
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (SEK) (TTM)
-
時価総額 (十億 SEK)
3.154
発行済株式数 (百万)
31.100
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
Real Estate Owners & Developers
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企業概要
Cibus Nordic Real Estate AB is a real estate company focused on acquiring, developing and managing grocery anchored properties in the Nordics.
住所Box 7415
Stockholm, 103 91
Sweden
電話番号-
Webサイトwww.cibusnordic.com