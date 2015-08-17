XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾊｰﾍﾞｽﾄ中国国債UCIT

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出来高
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
28.072
設定日
08/17/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.5055
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AM783190:COR
40.00 千 6.11 百万 22.14
AQ404060:COR
30.00 千 4.76 百万 17.27
AP537362:COR
30.00 千 4.75 百万 17.23
AP138257:COR
20.00 千 3.14 百万 11.37
AN982493:COR
20.00 千 3.11 百万 11.26
CNY:CUR
中国元
16.21 千 2.56 百万 9.29
AQ711920:COR
10.00 千 1.59 百万 5.75
AO249148:COR
10.00 千 1.56 百万 5.65
企業概要
XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCITS ETF（ Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF ）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指 す。中国国債に直接投資。現地通貨のエクスポージャーを提供。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com