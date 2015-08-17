XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾊｰﾍﾞｽﾄ中国国債UCIT
CGB:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
28.072
設定日
08/17/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.5055
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AM783190:COR
|40.00 千
|6.11 百万
|22.14
|
AQ404060:COR
|30.00 千
|4.76 百万
|17.27
|
AP537362:COR
|30.00 千
|4.75 百万
|17.23
|
AP138257:COR
|20.00 千
|3.14 百万
|11.37
|
AN982493:COR
|20.00 千
|3.11 百万
|11.26
|
CNY:CUR
中国元
|16.21 千
|2.56 百万
|9.29
|
AQ711920:COR
|10.00 千
|1.59 百万
|5.75
|
AO249148:COR
|10.00 千
|1.56 百万
|5.65
企業概要
XトラッカーズIIハーベスト中国国債UCITS ETF（ Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF ）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指 す。中国国債に直接投資。現地通貨のエクスポージャーを提供。
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com