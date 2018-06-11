Cetus FI Multimercado Credit

CETUSCP:BZ
0.95
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/06/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.12
1年トータルリターン
-8.31%
年初来リターン
-12.82%
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前日終値
0.95
52週レンジ
0.95 - 1.12
1年トータルリターン
-8.20%
年初来リターン
-12.82%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/11/2018)
0.948381
資産総額 (百万 BRL) ( 06/11/2018)
10.214
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
603.15 千 1.16 百万 9.68
SLECTFF:BZ
Jgp Select FIC FIM CP
7.51 千 1.13 百万 9.45
BEMFIRD:BZ
Bem FI RF Simples Tpf
408.85 千 1.12 百万 9.37
VALORAA:BZ
Valora Access FIC FIM CP
1.10 百万 1.12 百万 9.37
AZQAFIC:BZ
AZ Quest Altro FIC FI Multim
795.15 千 1.06 百万 8.85
NEOMSTR:BZ
Neo Multi Estrategia 30 Feed
285.50 千 957.78 千 7.99
AALPHFF:BZ
Absolute Alpha Global FIC FI
608.36 千 955.17 千 7.97
ADVEII:BZ
Canvas Enduro II FIC FI Mult
492.38 千 889.10 千 7.42
KONDLSF:BZ
Kondor Long Short FIM
328.55 千 852.91 千 7.11
MCSTRII:BZ
Adam Macro Strategy II FIC F
597.26 千 702.61 千 5.86
企業概要
Cetus FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Triar Gestao de Recursos Ltda
Av. Magalhaes de Castro, 4800 12 flr
05502-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3199-1000
Webサイト
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