ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ･ｴ
CES7:GR
Berlin
4.03
EUR
0.02
0.49%
更新日時 19:19 JST 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.23 - 6.00
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
12.55%
始値
4.03
前日終値
4.05
52週レンジ
3.23 - 6.00
1年トータルリターン
74.66%
年初来リターン
12.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
4.026
資産総額 (十億 JPY) ( 06/13/2018)
361.282
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
4063:JP
信越化学工業
|1.89 百万
|20.58 十億
|5.81
|
6861:JP
キーエンス
|257.58 千
|17.21 十億
|4.86
|
4911:JP
資生堂
|1.89 百万
|16.30 十億
|4.60
|
7956:JP
ピジョン
|2.56 百万
|13.70 十億
|3.87
|
6869:JP
シスメックス
|1.34 百万
|13.13 十億
|3.71
|
3382:JP
ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|2.63 百万
|12.68 十億
|3.58
|
6954:JP
ファナック
|540.00 千
|12.57 十億
|3.55
|
6586:JP
マキタ
|2.55 百万
|12.41 十億
|3.50
|
6367:JP
ダイキン工業
|977.00 千
|12.29 十億
|3.47
|
6113:JP
アマダホールディングス
|9.65 百万
|11.43 十億
|3.23
企業概要
アバディーン・グローバル－ジャパニーズ・エクイティ・ファンド（Aberdeen Global - Japanese Equity Fund）は、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。長期のトータルリ ターンを目指す。日本に登録住所がある企業、または日本での事業活動が圧倒的に多い企業の株式または株式関連証券に投資する。
住所Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号Tel: +352 46 40 10 820
Webサイトwww.aberdeen-asset.com