Amundi ETF MSCI Europe Consu
CD6P:TQ
Turquoise
207.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/01
出来高
60
前日終値
207.75
52週レンジ
199.00 - 211.25
出来高
60
前日終値
207.75
52週レンジ
199.00 - 211.25
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
20.147
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
|6.18 千
|1.52 百万
|8.15
|
DAI:GR
ﾀﾞｲﾑﾗｰ
|21.34 千
|1.51 百万
|8.12
|
CFR:SW
フィナンシエール･リシュモン
|11.57 千
|873.11 千
|4.69
|
ITX:SM
ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｾﾆｮ･ﾃｸｽﾃｨﾙ
|24.18 千
|702.16 千
|3.77
|
ADS:GR
ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ
|4.17 千
|697.32 千
|3.75
|
VOW3:GR
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ
|4.12 千
|684.90 千
|3.68
|
KER:FP
ｹﾘﾝｸﾞ
|1.68 千
|660.29 千
|3.55
|
BMW:GR
BMW
|7.34 千
|636.94 千
|3.42
|
CPG:LN
ｺﾝﾊﾟｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|35.05 千
|631.73 千
|3.40
|
CON:GR
ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ
|2.44 千
|549.34 千
|2.95
企業概要
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY is an open-end UCITS compliant Exchange Traded Fund incorporated in France. The Fund's objective is to track the performance of the MSCI Europe Consumer Discretionary Index. The Fund invests primarily in stocks of the companies that constitute the benchmark index as well as stocks of international companiesof all capitalizations.
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com