Amundi Euro Stoxx 50 UCITS D
CD5:FP
EN Paris
54.95
EUR
0.24
0.43%
更新日時 19:44 JST 2018/06/14
始値
54.91
安値 - 高値 レンジ（日）
54.91 - 54.95
出来高
636
前日終値
55.19
52週レンジ
50.54 - 57.54
1年トータルリターン
0.69%
始値
54.91
安値 - 高値 レンジ（日）
54.91 - 54.95
出来高
636
前日終値
55.19
52週レンジ
50.54 - 57.54
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
55.1645
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
2.132
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.05%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/23/2018)
0.3
直近配当利回り（税込）
0.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.82%
3年トータルリターン
3.00%
5年トータルリターン
8.90%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FP:FP
トタル
|2.45 百万
|128.10 百万
|5.48
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|1.04 百万
|96.55 百万
|4.13
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|820.47 千
|86.67 百万
|3.71
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|15.74 百万
|84.57 百万
|3.62
|
ALV:GR
アリアンツ
|424.95 千
|83.49 百万
|3.57
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|798.22 千
|79.25 百万
|3.39
|
BAS:GR
BASF
|886.57 千
|76.53 百万
|3.27
|
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
|260.64 千
|75.40 百万
|3.22
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|1.10 百万
|72.65 百万
|3.11
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|1.51 百万
|71.58 百万
|3.06
企業概要
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91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
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