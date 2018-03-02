CVCｸﾚｼﾞｯﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞEuro. Oppty
CCPGL:TQ
Turquoise
112.5
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/02
前日終値
112.5
52週レンジ
112.00 - 113.3
出来高
4
前日終値
112.5
52週レンジ
112.00 - 113.3
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
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乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
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直近配当額 ( 02/01/2018)
1.375
直近配当利回り（税込）
4.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
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企業概要
CVCクレジット・パートナーズ・ヨーロピアン・オポチュニティー（CVC Credit Partner s European Opportunities Ltd）はジャージー島籍のクローズドエンド型非公開有限責任会社。主に西欧諸国を拠点とする企業の上位担保付社債に投資するほか、出資も手掛け る。
住所Registered Office:Liberte House
19-23 La Motte Street
St. Helier
Jersey JE2 4SY
電話番号44-15-3481-3800 Tel
Webサイト
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