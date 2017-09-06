Fondo de Inversion Credicorp
CCMACI:CI
Sant. Comerc
CLP
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CLP) ( 03/11/2018)
15.569
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUAN PABLO ARAUJO
直近配当額 ( 06/09/2017)
32.371765
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK877544:COR
|1.07 百万
|1.10 十億
|9.58
|
EK985952:COR
|920.00 千
|988.91 百万
|8.58
|
TT334220:COR
|1.02 千
|837.54 百万
|7.27
|
EI224092:COR
|850.00
|601.53 百万
|5.22
|
EI409356:COR
|430.00 千
|430.58 百万
|3.74
|
EK753242:COR
|20.00
|122.12 百万
|1.06
|
EK753410:COR
|1.00
|30.04 百万
|0.26
|
EC381442:COR
|0.00
|12.00 千
|0.00
企業概要
Fondo de Inversion Credicorp Capital Macro CLP 3 is an open-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in domestic fixed income and debt securities.
住所Credicorp Capital SA AGF
Av Apoquindo 3721 Piso
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号562-2450-1600
Webサイトwww.imtrust.cl