Fondo de Inversion Credicorp

CCMACI:CI
Sant. Comerc
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CLP
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CLP) ( 03/11/2018)
15.569
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUAN PABLO ARAUJO
直近配当額 ( 06/09/2017)
32.371765
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK877544:COR
1.07 百万 1.10 十億 9.58
EK985952:COR
920.00 千 988.91 百万 8.58
TT334220:COR
1.02 千 837.54 百万 7.27
EI224092:COR
850.00 601.53 百万 5.22
EI409356:COR
430.00 千 430.58 百万 3.74
EK753242:COR
20.00 122.12 百万 1.06
EK753410:COR
1.00 30.04 百万 0.26
EC381442:COR
0.00 12.00 千 0.00
企業概要
Fondo de Inversion Credicorp Capital Macro CLP 3 is an open-end fund incorporat- ed in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in domestic fixed income and debt securities.
住所
Credicorp Capital SA AGF
Av Apoquindo 3721 Piso
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2450-1600
Webサイト
www.imtrust.cl