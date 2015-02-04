ｱﾑﾝﾃﾞｨETFﾕｰﾛ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾂ

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出来高
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基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
208.3
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
507.344
設定日
04/02/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN CAVALLIER / FADIL HANNANE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK299444:COR
14.63 千 15.07 百万 2.45
JK368551:COR
13.01 千 13.80 百万 2.24
JK203796:COR
12.67 千 13.68 百万 2.23
JK445972:COR
12.67 千 12.84 百万 2.09
EK795322:COR
10.48 千 11.58 百万 1.88
EK699236:COR
10.59 千 11.58 百万 1.88
EK480700:COR
10.86 千 11.40 百万 1.85
EK571587:COR
10.86 千 11.28 百万 1.84
AP692039:COR
10.86 千 11.07 百万 1.80
JK338051:COR
10.86 千 11.04 百万 1.80
企業概要
アムンディETFユーロ・コーポレーツ（AMUNDI ETF EURO CORPORATES）は、フランス籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Top 75 MID Price TCA Indexに連動する投資成果を目指す。当ファンドの基準価額は、Markit iBoxx EUR Liquid Corporate上位75構成銘柄のミッド価格のおよそ1倍となる。
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com