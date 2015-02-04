ｱﾑﾝﾃﾞｨETFﾕｰﾛ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾂ
CC4CHF:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
208.3
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
507.344
設定日
04/02/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN CAVALLIER / FADIL HANNANE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK299444:COR
|14.63 千
|15.07 百万
|2.45
|
JK368551:COR
|13.01 千
|13.80 百万
|2.24
|
JK203796:COR
|12.67 千
|13.68 百万
|2.23
|
JK445972:COR
|12.67 千
|12.84 百万
|2.09
|
EK795322:COR
|10.48 千
|11.58 百万
|1.88
|
EK699236:COR
|10.59 千
|11.58 百万
|1.88
|
EK480700:COR
|10.86 千
|11.40 百万
|1.85
|
EK571587:COR
|10.86 千
|11.28 百万
|1.84
|
AP692039:COR
|10.86 千
|11.07 百万
|1.80
|
JK338051:COR
|10.86 千
|11.04 百万
|1.80
企業概要
アムンディETFユーロ・コーポレーツ（AMUNDI ETF EURO CORPORATES）は、フランス籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Top 75 MID Price TCA Indexに連動する投資成果を目指す。当ファンドの基準価額は、Markit iBoxx EUR Liquid Corporate上位75構成銘柄のミッド価格のおよそ1倍となる。
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com