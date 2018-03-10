ComStage ETF STOXX Europe 60
CBTE6Z:IX
Chi-X Europe
64.270
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
64.270
52週レンジ
64.270 - 64.270
出来高
0
前日終値
64.270
52週レンジ
64.270 - 64.270
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
20.580
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|48.60 千
|4.41 百万
|24.89
|
ASML:NA
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|17.73 千
|2.89 百万
|16.31
|
IFX:GR
ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|55.22 千
|1.29 百万
|7.29
|
NOKIA:FH
ﾉｷｱ
|283.79 千
|1.10 百万
|6.20
|
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
|8.22 千
|879.24 千
|4.96
|
ERICB:SS
ﾃﾚﾌｫﾅｸﾃｨｰﾎﾞﾗｰｹﾞLMｴﾘｸｿﾝ
|137.51 千
|711.08 千
|4.01
|
HEXAB:SS
ﾍｷｻｺﾞﾝ
|12.96 千
|621.78 千
|3.51
|
DSY:FP
ダッソー･システムズ
|6.69 千
|620.90 千
|3.50
|
STM:IM
STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
|30.76 千
|591.44 千
|3.33
|
ATO:FP
ｱﾄｽ
|4.51 千
|572.64 千
|3.23
企業概要
ComStage ETF STOXX ® Europe 600 Technology NR UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the Dow Jones STOXX 600 Technology TR.
住所Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
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電話番号+49 69 136 81111
Webサイトwww.comstage-etf.com