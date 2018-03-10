ｺﾑｽﾃｰｼﾞETFﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽNR UCITS
CBSX5Z:IX
Chi-X Europe
69.000
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
69.000
52週レンジ
69.000 - 69.000
出来高
0
前日終値
69.000
52週レンジ
69.000 - 69.000
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
531.714
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FP:FP
トタル
|576.74 千
|27.09 百万
|5.06
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|194.05 千
|21.04 百万
|3.93
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|3.68 百万
|20.88 百万
|3.90
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|228.29 千
|19.68 百万
|3.67
|
ALV:GR
アリアンツ
|101.84 千
|19.56 百万
|3.65
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|188.79 千
|18.17 百万
|3.39
|
BAS:GR
BASF
|209.68 千
|18.12 百万
|3.38
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|262.95 千
|17.19 百万
|3.21
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|261.37 千
|17.00 百万
|3.17
|
DAI:GR
ﾀﾞｲﾑﾗｰ
|227.53 千
|16.03 百万
|2.99
企業概要
コムステージETFユーロ・ストックスNR UCITS ETF（ComStage ETF EURO STOXX 50 NR UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。Dow Jones EURO STOXX 50 TRに連動する投資成果を目指す。ユーロ圏のスーパーセクター主要銘柄を代表する優良50銘柄で構成。
住所Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号+49 69 136 81111
Webサイトwww.comstage-etf.com