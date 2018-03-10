ｺﾑｽﾃｰｼﾞETFﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽNR UCITS

CBSX5Z:IX
Chi-X Europe
69.000
EUR
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0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
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前日終値
69.000
52週レンジ
69.000 - 69.000
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
531.714
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FP:FP
トタル
576.74 千 27.09 百万 5.06
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
194.05 千 21.04 百万 3.93
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
3.68 百万 20.88 百万 3.90
SAP:GR
ＳＡＰ
228.29 千 19.68 百万 3.67
ALV:GR
アリアンツ
101.84 千 19.56 百万 3.65
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
188.79 千 18.17 百万 3.39
BAS:GR
BASF
209.68 千 18.12 百万 3.38
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
262.95 千 17.19 百万 3.21
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
261.37 千 17.00 百万 3.17
DAI:GR
ﾀﾞｲﾑﾗｰ
227.53 千 16.03 百万 2.99
企業概要
コムステージETFユーロ・ストックスNR UCITS ETF（ComStage ETF EURO STOXX 50 NR UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。Dow Jones EURO STOXX 50 TRに連動する投資成果を目指す。ユーロ圏のスーパーセクター主要銘柄を代表する優良50銘柄で構成。
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111
Webサイト
www.comstage-etf.com