ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF MSCI新興国市場TRN
CBMMUZ:TQ
Turquoise
52.590
USD
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/01
出来高
880
前日終値
52.590
52週レンジ
43.910 - 52.600
出来高
880
前日終値
52.590
52週レンジ
43.910 - 52.600
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
325.598
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|18.66 千
|28.23 百万
|8.76
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|227.99 千
|26.33 百万
|8.17
|
HUM:US
ヒューマナ
|92.07 千
|25.03 百万
|7.77
|
ZBH:US
ｼﾞﾝﾏｰ･ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ
|152.51 千
|17.73 百万
|5.50
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|310.58 千
|13.91 百万
|4.32
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|77.69 千
|13.65 百万
|4.24
|
TSS:US
ﾄｰﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|149.66 千
|13.16 百万
|4.08
|
FITB:US
ﾌｨﾌｽ･ｻｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|395.55 千
|13.07 百万
|4.06
|
VRTX:US
ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|78.64 千
|13.06 百万
|4.05
|
ILMN:US
ｲﾙﾐﾅ
|57.20 千
|13.04 百万
|4.05
企業概要
コムステージETF MSCI新興国市場TRN UCITS ETF（ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Emerging Markets TRN Indexに連動する投資成果を目指す。同指数は新興国市場の浮動株時価総額のおよそ85％をカバーする。当銘柄は、トータルリターンベースでこれらの株式市場に連動する投資成果を目的とする。
住所Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号+49 69 136 81111
Webサイトwww.comstage-etf.com