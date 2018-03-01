ｺﾑｽﾃｰｼﾞETF MSCI新興国市場TRN

CBMMUZ:TQ
Turquoise
52.590
USD
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0.00%
更新日時 2018/03/01
出来高
880
前日終値
52.590
52週レンジ
43.910 - 52.600
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出来高
880
前日終値
52.590
52週レンジ
43.910 - 52.600
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
325.598
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
18.66 千 28.23 百万 8.76
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
227.99 千 26.33 百万 8.17
HUM:US
ヒューマナ
92.07 千 25.03 百万 7.77
ZBH:US
ｼﾞﾝﾏｰ･ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ
152.51 千 17.73 百万 5.50
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
310.58 千 13.91 百万 4.32
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
77.69 千 13.65 百万 4.24
TSS:US
ﾄｰﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
149.66 千 13.16 百万 4.08
FITB:US
ﾌｨﾌｽ･ｻｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
395.55 千 13.07 百万 4.06
VRTX:US
ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
78.64 千 13.06 百万 4.05
ILMN:US
ｲﾙﾐﾅ
57.20 千 13.04 百万 4.05
企業概要
コムステージETF MSCI新興国市場TRN UCITS ETF（ComStage ETF MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Emerging Markets TRN Indexに連動する投資成果を目指す。同指数は新興国市場の浮動株時価総額のおよそ85％をカバーする。当銘柄は、トータルリターンベースでこれらの株式市場に連動する投資成果を目的とする。
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 136 81111
Webサイト
www.comstage-etf.com