CBM Asia Development Corp
CBMDF:US
OTC US
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年初来リターン
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
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時価総額 (USD)
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発行済株式数
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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
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セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
CBM Asia Development Corporation is an emerging energy company that explores and develops coalbed methane in Indonesia.
住所Suite 405
815 Hornby Street
Vancouver, BC V6Z 2E6
Canada
電話番号1-604-684-2213
Webサイトwww.cbmasia.ca