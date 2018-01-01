CBM Asia Development Corp

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時価総額 (USD)
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発行済株式数
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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
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セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
CBM Asia Development Corporation is an emerging energy company that explores and develops coalbed methane in Indonesia.
住所
Suite 405
815 Hornby Street
Vancouver, BC V6Z 2E6
Canada
電話番号
1-604-684-2213
Webサイト
www.cbmasia.ca

役員

取締役

  • Charles William Bloomquist
    President/CEO
  • Clint B Sharples
    Chief Financial Officer
  • James M Charuk
    VP:Exploration
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