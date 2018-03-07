ｱﾑﾝﾃﾞｨETF MSCI欧州銀行UCITS
CB5P:TQ
Turquoise
93.650
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/07
出来高
1,097
前日終値
93.650
52週レンジ
88.410 - 96.740
出来高
1,097
前日終値
93.650
52週レンジ
88.410 - 96.740
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
222.023
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|4.37 百万
|37.79 百万
|18.87
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|3.51 百万
|19.26 百万
|9.62
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|244.51 千
|15.22 百万
|7.60
|
INGA:NA
ＩＮＧグループ
|845.48 千
|12.96 百万
|6.47
|
LLOY:LN
ロイズ･バンキング･グループ
|15.66 百万
|12.00 百万
|6.00
|
BBVA:SM
ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行
|1.45 百万
|10.32 百万
|5.15
|
BARC:LN
バークレイズ
|3.71 百万
|8.48 百万
|4.24
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|2.93 百万
|8.13 百万
|4.06
|
GLE:FP
ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ
|166.92 千
|7.19 百万
|3.59
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|435.85 千
|6.79 百万
|3.39
企業概要
アムンディETF MSCI欧州銀行UCITS ETF（Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF） は、フランス籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MSCI Europe Banks Indexに連動する投資成果を目指す。主にベンチマーク指数を構成する企業株式、あら ゆる国際企業株式に投資。
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com