ｱﾑﾝﾃﾞｨETF MSCI欧州銀行UCITS

CB5P:TQ
Turquoise
93.650
EUR
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0.00%
更新日時 2018/03/07
出来高
1,097
前日終値
93.650
52週レンジ
88.410 - 96.740
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出来高
1,097
前日終値
93.650
52週レンジ
88.410 - 96.740
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
222.023
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
4.37 百万 37.79 百万 18.87
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
3.51 百万 19.26 百万 9.62
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
244.51 千 15.22 百万 7.60
INGA:NA
ＩＮＧグループ
845.48 千 12.96 百万 6.47
LLOY:LN
ロイズ･バンキング･グループ
15.66 百万 12.00 百万 6.00
BBVA:SM
ﾋﾞﾙﾊﾞｵ･ﾋﾞｽｶﾔ･ｱﾙﾍﾝﾀﾘｱ銀行
1.45 百万 10.32 百万 5.15
BARC:LN
バークレイズ
3.71 百万 8.48 百万 4.24
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
2.93 百万 8.13 百万 4.06
GLE:FP
ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ
166.92 千 7.19 百万 3.59
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
435.85 千 6.79 百万 3.39
企業概要
アムンディETF MSCI欧州銀行UCITS ETF（Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF） は、フランス籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MSCI Europe Banks Indexに連動する投資成果を目指す。主にベンチマーク指数を構成する企業株式、あら ゆる国際企業株式に投資。
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com