ｶﾝﾄﾞﾘｱﾑ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｱｰﾋﾞﾄﾗｰｼﾞ
CANIR2A:FP
Pending Listing
EUR
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/08/2018)
1.025
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
EMMANUEL TERRAZ / OLIVIER ROSE
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
カンドリアム・インデックス・アービトラージ（Candriam Index Arbitrage）は、フランス籍のオープンエンド型投資信託（オルタナティブ）。1カ月EURIBORを上回る投資成果を目指す。株式、債券、転換社債、その他債務商品に投資する。資産の最大10％をその他OPCVM（ファンド）に投資。
住所Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号+33-1-53-93-40-00
Webサイトwww.candriam.com