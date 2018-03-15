企業概要

カンドリアム・インデックス・アービトラージ（Candriam Index Arbitrage）は、フランス籍のオープンエンド型投資信託（オルタナティブ）。1カ月EURIBORを上回る投資成果を目指す。株式、債券、転換社債、その他債務商品に投資する。資産の最大10％をその他OPCVM（ファンド）に投資。