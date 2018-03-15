ｶﾝﾄﾞﾘｱﾑ･ﾎﾞﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

CANBICU:LX
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USD
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
361.334
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLAS FOREST / GILLES LEJEUNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CATIEHA:LX
Candriam Bonds Emerging Mark
9.00 千 13.48 百万 3.62
MFMCVIC:FP
ﾓﾝﾊﾟﾝｼｪ･ﾌｨﾅﾝｽ-Mｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙｽ
14.30 千 8.19 百万 2.20
912828U2:GOV
10.00 千 8.09 百万 2.17
AM105004:COR
6.24 千 7.65 百万 2.05
AO121007:COR
7.60 千 7.55 百万 2.02
DXMMKZD:LX
Candriam Money Market Usd
8.60 千 7.49 百万 2.01
EH396864:COR
6.00 千 7.46 百万 2.00
AO147957:COR
5.60 千 5.67 百万 1.52
EK457296:COR
5.00 千 5.37 百万 1.44
912810RD:GOV
4.60 千 4.59 百万 1.23
企業概要
カンドリアム･ボンズ･インターナショナル（Candriam Bonds - International）は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。先進国の各通貨で発行された 固定・変動利付投資適格債に資産の3分の2以上を投資する。マネーマーケット商品にも投資する場合がある。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com