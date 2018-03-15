ｶﾝﾄﾞﾘｱﾑ･ﾎﾞﾝｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
CANBICU:LX
Pending Listing
USD
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
361.334
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLAS FOREST / GILLES LEJEUNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CATIEHA:LX
Candriam Bonds Emerging Mark
|9.00 千
|13.48 百万
|3.62
|
MFMCVIC:FP
ﾓﾝﾊﾟﾝｼｪ･ﾌｨﾅﾝｽ-Mｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙｽ
|14.30 千
|8.19 百万
|2.20
|
912828U2:GOV
|10.00 千
|8.09 百万
|2.17
|
AM105004:COR
|6.24 千
|7.65 百万
|2.05
|
AO121007:COR
|7.60 千
|7.55 百万
|2.02
|
DXMMKZD:LX
Candriam Money Market Usd
|8.60 千
|7.49 百万
|2.01
|
EH396864:COR
|6.00 千
|7.46 百万
|2.00
|
AO147957:COR
|5.60 千
|5.67 百万
|1.52
|
EK457296:COR
|5.00 千
|5.37 百万
|1.44
|
912810RD:GOV
|4.60 千
|4.59 百万
|1.23
企業概要
カンドリアム･ボンズ･インターナショナル（Candriam Bonds - International）は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。先進国の各通貨で発行された 固定・変動利付投資適格債に資産の3分の2以上を投資する。マネーマーケット商品にも投資する場合がある。
住所Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号352-2797-1
Webサイトwww.candriam.com