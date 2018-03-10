ｶﾊ･ﾃﾞ･ｱｵﾛｽ･ﾃﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨﾃﾗﾈｵ
CAM:SM
Soc.Bol SIBE
1.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
始値
1.34
安値 - 高値 レンジ（日）
1.34 - 1.34
出来高
0
前日終値
1.34
52週レンジ
1.34 - 1.34
1年トータルリターン
0.00%
始値
1.34
安値 - 高値 レンジ（日）
1.34 - 1.34
出来高
0
前日終値
1.34
52週レンジ
1.34 - 1.34
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-54.27
時価総額 (百万 EUR)
67.000
発行済株式数 (百万)
50.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.02
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
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企業概要
カハ・デ・アオロス・デル・メディテラネオ（Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM)）は貯蓄銀行。スペインで預金業務、商業銀行サービスを提供。 モーゲージと個人向けローン、クレジットカード、損害・生命保険、中小企業および法人・個人向け銀行業務、オンライン証券仲介、インターネット・バンキングなどのサービスを手掛ける。
住所San Fernando 40
Alicante, 03001
Spain
電話番号34-90-210-01-12
Webサイトwww.cam.es