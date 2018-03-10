企業概要

カハ・デ・アオロス・デル・メディテラネオ（Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM)）は貯蓄銀行。スペインで預金業務、商業銀行サービスを提供。 モーゲージと個人向けローン、クレジットカード、損害・生命保険、中小企業および法人・個人向け銀行業務、オンライン証券仲介、インターネット・バンキングなどのサービスを手掛ける。