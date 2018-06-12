FI Caixa Topazio Corporativo

CAIXIC2:BZ
2.22
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/12
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/12/2018)
1.203
設定日
06/22/2010
52週レンジ
2.07 - 2.22
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.22
52週レンジ
2.07 - 2.22
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
2.78%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/12/2018)
1.203
設定日
06/22/2010
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK690488:COR
14.96 千 142.55 百万 12.56
AQ608477:COR
10.00 千 95.16 百万 8.39
EJ511039:COR
9.00 千 85.76 百万 7.56
EK367861:COR
4.77 千 45.43 百万 4.00
AO355335:COR
3.80 千 36.18 百万 3.19
EK033573:COR
1.00 千 9.53 百万 0.84
EJ763863:COR
400.00 3.81 百万 0.34
企業概要
FI Caixa Topazio Corporativo RF Referenciado DI Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br