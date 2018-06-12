FI Caixa Topazio Corporativo
CAIXIC2:BZ
2.22
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/12
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/12/2018)
1.203
設定日
06/22/2010
52週レンジ
2.07 - 2.22
前日終値
2.22
52週レンジ
2.07 - 2.22
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
2.78%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/12/2018)
1.203
設定日
06/22/2010
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK690488:COR
|14.96 千
|142.55 百万
|12.56
|
AQ608477:COR
|10.00 千
|95.16 百万
|8.39
|
EJ511039:COR
|9.00 千
|85.76 百万
|7.56
|
EK367861:COR
|4.77 千
|45.43 百万
|4.00
|
AO355335:COR
|3.80 千
|36.18 百万
|3.19
|
EK033573:COR
|1.00 千
|9.53 百万
|0.84
|
EJ763863:COR
|400.00
|3.81 百万
|0.34
企業概要
FI Caixa Topazio Corporativo RF Referenciado DI Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3555-6350
Webサイトwww.caixa.com.br