ｶﾊ･ﾃﾞ･ｱｵﾛｽ･ﾃﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨﾃﾗﾈｵ
CAE:GR
Frankfurt
EUR
出来高
0
前日終値
1.29
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1.29
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
50.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
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企業概要
カハ・デ・アオロス・デル・メディテラネオ（Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM)）は貯蓄銀行。スペインで預金業務、商業銀行サービスを提供。 モーゲージと個人向けローン、クレジットカード、損害・生命保険、中小企業および法人・個人向け銀行業務、オンライン証券仲介、インターネット・バンキングなどのサービスを手掛ける。
住所San Fernando 40
Alicante, 03001
Spain
電話番号34-90-210-01-12
Webサイトwww.cam.es