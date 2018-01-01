ｶﾊ･ﾃﾞ･ｱｵﾛｽ･ﾃﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨﾃﾗﾈｵ

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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数 (百万)
50.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks

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プレスリリース・レポート

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企業概要
カハ・デ・アオロス・デル・メディテラネオ（Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM)）は貯蓄銀行。スペインで預金業務、商業銀行サービスを提供。 モーゲージと個人向けローン、クレジットカード、損害・生命保険、中小企業および法人・個人向け銀行業務、オンライン証券仲介、インターネット・バンキングなどのサービスを手掛ける。
住所
San Fernando 40
Alicante, 03001
Spain
電話番号
34-90-210-01-12
Webサイト
www.cam.es

役員

取締役

  • Modesto Crespo Martinez
    Chairman
  • Armando Sala Lloret
    Third Vice Chairman
  • Jose Pina Galiana
    Gen Secretary/Gen Manager
  • Jose Forner Verdu
    Secretary
  • Vicente Soriano Terol
    Gen Mgr:Resources
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