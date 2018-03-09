Congress Smid Core Opportuni
CACOX:US
NASDAQ GM
19.79
USD
0.31
1.59%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.11 - 19.82
1年トータルリターン
23.20%
年初来リターン
5.66%
前日終値
19.48
52週レンジ
16.11 - 19.82
1年トータルリターン
24.19%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
19.79
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
27.608
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.177883
直近配当利回り（税込）
0.90%
ファンドマネージャ
JOHN M BEAVER / MATTHEW TERENCE LAGAN "MATT"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ABMD:US
ｱﾋﾞｵﾒｯﾄﾞ
|6.25 千
|1.47 百万
|5.23
|
NVDA:US
エヌビディア
|5.75 千
|1.41 百万
|5.04
|
TFX:US
テレフレックス
|5.00 千
|1.39 百万
|4.95
|
URI:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾚﾝﾀﾙｽﾞ
|7.55 千
|1.37 百万
|4.87
|
SIX:US
ｼｯｸｽ･ﾌﾗｯｸﾞｽﾞ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
|19.60 千
|1.32 百万
|4.72
|
INXN:US
ｲﾝﾀｰｼｵﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|20.50 千
|1.29 百万
|4.58
|
AMT:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ
|8.50 千
|1.26 百万
|4.47
|
NCLH:US
ﾉﾙｳｪｰ･ｸﾙｰｽﾞ･ﾗｲﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|20.40 千
|1.24 百万
|4.41
|
XPO:US
XPOﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
|13.00 千
|1.23 百万
|4.37
|
OZRK:US
Bank of the Ozarks
|24.00 千
|1.20 百万
|4.27
企業概要
Congress SMid Core Opportunity Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of small and mid cap companies. The Fund's investment premise is that market inefficiencies exist between fixed income and equity valuations which, if properly identified, can lead to investment opportunities which can be exploited.
住所Congress Asset Management
2 Seaport Lane
Boston, MA 02210
電話番号1-646-307-4180
Webサイトwww.congressasset.com