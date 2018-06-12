ｶﾝﾄﾞﾘｱﾑ･ﾎﾞﾝｽﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ

CABTSGH:LX
1,482.26
GBP
0.87
0.06%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,481.01 - 1,501.88
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前日終値
1,483.13
52週レンジ
1,481.01 - 1,501.88
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1,482.26
資産総額 (十億 EUR) ( 06/12/2018)
1.955
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLAS FOREST / GILLES LEJEUNE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JPMGCIA:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾞｰﾃ
4.45 百万 62.74 百万 3.46
JV534152:COR
245.00 千 61.15 百万 3.37
912828WJ:GOV
70.00 千 57.41 百万 3.17
EH396864:COR
42.00 千 53.01 百万 2.92
LW743065:COR
53.00 千 51.40 百万 2.83
QZ752425:COR
193.00 千 44.52 百万 2.46
EF670373:COR
30.00 千 43.46 百万 2.40
9128284D:GOV
50.00 千 40.92 百万 2.26
912810PS:GOV
35.00 千 40.90 百万 2.26
912810FD:GOV
25.00 千 40.54 百万 2.24
企業概要
カンドリアム･ボンズ－トータルリターン・ユーロ（Candriam Bonds - Total Return EUR）は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。社債、国債、マネ ーマーケット商品、物価連動債、新興国・転換社債に資産を投資する。流動性商品も投資対象。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com