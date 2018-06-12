ｶﾝﾄﾞﾘｱﾑ･ﾎﾞﾝｽﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝ
CABTSGH:LX
1,482.26
GBP
0.87
0.06%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,481.01 - 1,501.88
前日終値
1,483.13
52週レンジ
1,481.01 - 1,501.88
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
1,482.26
資産総額 (十億 EUR) ( 06/12/2018)
1.955
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICOLAS FOREST / GILLES LEJEUNE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPMGCIA:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾞｰﾃ
|4.45 百万
|62.74 百万
|3.46
|
JV534152:COR
|245.00 千
|61.15 百万
|3.37
|
912828WJ:GOV
|70.00 千
|57.41 百万
|3.17
|
EH396864:COR
|42.00 千
|53.01 百万
|2.92
|
LW743065:COR
|53.00 千
|51.40 百万
|2.83
|
QZ752425:COR
|193.00 千
|44.52 百万
|2.46
|
EF670373:COR
|30.00 千
|43.46 百万
|2.40
|
9128284D:GOV
|50.00 千
|40.92 百万
|2.26
|
912810PS:GOV
|35.00 千
|40.90 百万
|2.26
|
912810FD:GOV
|25.00 千
|40.54 百万
|2.24
企業概要
カンドリアム･ボンズ－トータルリターン・ユーロ（Candriam Bonds - Total Return EUR）は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。社債、国債、マネ ーマーケット商品、物価連動債、新興国・転換社債に資産を投資する。流動性商品も投資対象。
住所Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号352-2797-1
Webサイトwww.candriam.com