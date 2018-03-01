CA BP Prime Conservador FI
CABPCON:SM
1,011.39
EUR
更新日時 2018/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.21 - 1,018.35
52週レンジ
999.21 - 1,018.35
1年トータルリターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/01/2018)
1,011.385
資産総額 (百万 EUR) ( 11/06/2017)
58.081
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BRFXIA2:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾌｧﾝｽﾞ:債券
|94.00 千
|11.49 百万
|13.66
|
CARSECC:FP
ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ｾｷｭﾘﾄ
|5.70 千
|10.04 百万
|11.94
|
MUZHEAR:ID
Muzinichﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾝﾊﾝｽﾄｲｰﾙﾄﾞ短
|58.00 千
|8.28 百万
|9.85
|
GAUKAA1:LX
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
|1.14 百万
|8.04 百万
|9.56
|
PINIEHA:ID
ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ
|570.00 千
|7.80 百万
|9.27
|
NGFIABI:LX
ﾉﾙﾃﾞｨｱ1SICAV-ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ債券ﾌｧﾝﾄ
|69.50 千
|7.56 百万
|8.99
|
JUPDDEA:LX
ｼﾞｭﾋﾟﾀｰJGF-ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
|340.00 千
|4.20 百万
|4.99
|
BAREERH:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
|3.50 百万
|4.05 百万
|4.81
|
OMEIEHA:ID
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀ
|2.35 百万
|3.97 百万
|4.72
|
MGOIAEA:LN
M&G ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|183.00 千
|3.75 百万
|4.45
企業概要
CA BP Prime Conservador FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform its reference benchmark comprising 90% 1 year Euribor and 10% MSCI World NR indices. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income instruments, primarily through other funds. The rest of the assets are invested in equity securities.
住所Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号34-94-328-5799
Webサイトwww.bankoa.es