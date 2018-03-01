CA BP Prime Conservador FI

CABPCON:SM
1,011.39
EUR
更新日時 2018/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.21 - 1,018.35
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52週レンジ
999.21 - 1,018.35
1年トータルリターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/01/2018)
1,011.385
資産総額 (百万 EUR) ( 11/06/2017)
58.081
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BRFXIA2:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾌｧﾝｽﾞ:債券
94.00 千 11.49 百万 13.66
CARSECC:FP
ｶﾙﾐﾆｬｯｸ･ｾｷｭﾘﾄ
5.70 千 10.04 百万 11.94
MUZHEAR:ID
Muzinichﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾝﾊﾝｽﾄｲｰﾙﾄﾞ短
58.00 千 8.28 百万 9.85
GAUKAA1:LX
ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ
1.14 百万 8.04 百万 9.56
PINIEHA:ID
ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ
570.00 千 7.80 百万 9.27
NGFIABI:LX
ﾉﾙﾃﾞｨｱ1SICAV-ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ債券ﾌｧﾝﾄ
69.50 千 7.56 百万 8.99
JUPDDEA:LX
ｼﾞｭﾋﾟﾀｰJGF-ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
340.00 千 4.20 百万 4.99
BAREERH:ID
BNYﾒﾛﾝ･ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ･ﾘﾀｰﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌ
3.50 百万 4.05 百万 4.81
OMEIEHA:ID
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀ
2.35 百万 3.97 百万 4.72
MGOIAEA:LN
M&G ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
183.00 千 3.75 百万 4.45
企業概要
CA BP Prime Conservador FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform its reference benchmark comprising 90% 1 year Euribor and 10% MSCI World NR indices. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income instruments, primarily through other funds. The rest of the assets are invested in equity securities.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es