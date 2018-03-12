AMUNDI ETF BBB EURO CORPORAT

CAB3:GR
Xetra ETF
14.95
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2:42 JST 2018/03/13
始値
14.93
安値 - 高値 レンジ（日）
14.93 - 14.96
出来高
0
前日終値
14.93
52週レンジ
14.44 - 15.23
1年トータルリターン
3.32%
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始値
14.93
安値 - 高値 レンジ（日）
14.93 - 14.96
出来高
0
前日終値
14.93
52週レンジ
14.44 - 15.23
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
14.9265
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
230.344
設定日
01/19/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
FADIL HANNANE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JK482752:COR
10.46 千 11.34 百万 4.28
AM962802:COR
8.72 千 9.12 百万 3.44
EK848534:COR
7.85 千 8.16 百万 3.08
EK795322:COR
6.98 千 7.69 百万 2.90
AM171451:COR
6.10 千 6.39 百万 2.41
AN880882:COR
6.10 千 6.31 百万 2.38
EK480748:COR
6.10 千 6.25 百万 2.36
JK445972:COR
6.10 千 6.18 百万 2.33
JK467121:COR
5.23 千 5.75 百万 2.17
EK747243:COR
5.23 千 5.71 百万 2.15
企業概要
AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid Corporates BBB Top 60 Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com