AMUNDI ETF BBB EURO CORPORAT
CAB3:GR
Xetra ETF
14.95
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2:42 JST 2018/03/13
始値
14.93
安値 - 高値 レンジ（日）
14.93 - 14.96
出来高
0
前日終値
14.93
52週レンジ
14.44 - 15.23
1年トータルリターン
3.32%
始値
14.93
安値 - 高値 レンジ（日）
14.93 - 14.96
出来高
0
前日終値
14.93
52週レンジ
14.44 - 15.23
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
14.9265
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
230.344
設定日
01/19/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
FADIL HANNANE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JK482752:COR
|10.46 千
|11.34 百万
|4.28
|
AM962802:COR
|8.72 千
|9.12 百万
|3.44
|
EK848534:COR
|7.85 千
|8.16 百万
|3.08
|
EK795322:COR
|6.98 千
|7.69 百万
|2.90
|
AM171451:COR
|6.10 千
|6.39 百万
|2.41
|
AN880882:COR
|6.10 千
|6.31 百万
|2.38
|
EK480748:COR
|6.10 千
|6.25 百万
|2.36
|
JK445972:COR
|6.10 千
|6.18 百万
|2.33
|
JK467121:COR
|5.23 千
|5.75 百万
|2.17
|
EK747243:COR
|5.23 千
|5.71 百万
|2.15
企業概要
AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid Corporates BBB Top 60 Index.
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com