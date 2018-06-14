Amundi Euro Stoxx 50 UCITS D

C5HU:FP
EN Paris
44.04
USD
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
4,902
前日終値
44.04
52週レンジ
40.33 - 45.14
1年トータルリターン
3.11%
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出来高
4,902
前日終値
44.04
52週レンジ
40.33 - 45.14
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
3.09%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
44.0534
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
2.132
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.03%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
5.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FP:FP
トタル
2.45 百万 128.10 百万 5.48
SAP:GR
ＳＡＰ
1.04 百万 96.55 百万 4.13
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
820.47 千 86.67 百万 3.71
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
15.74 百万 84.57 百万 3.62
ALV:GR
アリアンツ
424.95 千 83.49 百万 3.57
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
798.22 千 79.25 百万 3.39
BAS:GR
BASF
886.57 千 76.53 百万 3.27
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
260.64 千 75.40 百万 3.22
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
1.10 百万 72.65 百万 3.11
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
1.51 百万 71.58 百万 3.06
企業概要
Amundi Index Solutions-Amundi Euro Stoxx 50 is an exchange-traded fund incorporated Luxembourg. The Fund's objective is to track as closely as possible the Dow Jones EURO STOXX 50 index TRN.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com